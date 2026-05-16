U19 Paf Ligi'nde büyük heyecana sahne olan şampiyonluk yarışı bugün sona erdi.

GÖZTEPE KAYBEDİNCE TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİ

Göztepe'nin deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup olmasıyla birlikte Trabzonspor Gençlerbirliği ile oynayacağı son maç öncesi şampiyonluğunu garantiledi.

ÜST ÜSTE 3. KEZ BAŞARDILAR

Bordo Mavililer böylelikle üst üste üçüncü kez U19'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Trabzonspor'dan U19 Takımı için yapılan paylaşımda, "2025-2026 sezonu U19 PAF Ligi’nde şampiyonluğunu garantileyerek üst üste üçüncü kez bu büyük başarıya ulaşan U19 Takımımızın futbolcularını, teknik ekibini ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederiz." denildi.