Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndaki son maçında bugün deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, 6 puanla averajla rakibinin önünde 3. sırada yer alıyor.

ÇEYREK FİNAL İÇİN TEK YOL GALİBİYET

A Grubu’nda Trabzonspor ile Başakşehir’in 6’şar puanı bulunuyor. Bordo-mavililer sahadan galibiyetle ayrılması halinde çeyrek finali garantileyecek. Beraberlik senaryosunda ise işler diğer gruplardaki sonuçlara kalacak.

Türkiye Kupası’nda 3 grupta en iyi 2 üçüncü takım üst tura yükseliyor. Mevcut tabloda Gençlerbirliği 7 puanla avantajlı konumda bulunurken, Trabzonspor ile Fenerbahçe 6’şar puana sahip. Puan eşitliğinde genel averaja bakılıyor ve Trabzonspor, Başakşehir’e göre artı 4 averaj üstünlüğü taşıyor.

KUPADA 9 ŞAMPİYONLUK

Trabzonspor, Türkiye Kupası’nı tarihinde 9 kez müzesine götürdü. Bordo-mavililer organizasyonda bugüne kadar 291 maçta 176 galibiyet elde etti. Son olarak 2019-20 sezonunda kupayı kazanan Karadeniz ekibi, son iki sezonda ise finalde kaybetti.

MUHTEMEL 11’LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Opoku, Ba, Ömer Ali, Yusuf Sarı, Kemen, Umut, Operi, Selke, Fayzullayev, Shomurodov.

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Savic, Batagov, Lovik, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Mustafa, Onuachu.