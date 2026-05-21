Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynayacağı final maçının hazılıklarını tamamladı.
Bugün Antalya'ya hareket edecek olan Trabzonspor'da final maçının kamp kadrosu da belli oldu.
TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU
Trabzonspor'un Konyaspor ile oynayacağı final maçının kamp kadrosu şöyle:
Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Onuralp Çakıroğlu, Ernest Muçi, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu