Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndaki 4. ve son maçında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor’un maç kadrosu açıklandı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde maç öncesi son çalışmasını yaptı.
Antrenmanın ardından açıklanan 21 kişilik maç kadrosunda sakatlıkları bulunan Chibuike Nwaiwu, Edin Visca ve Tim Jabol Folcarelli ile izin alan Andre Onana bulunmuyor.
Bordo-mavili takımın maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Arseniy Batagov, Stefan Savic, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu