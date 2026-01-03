Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 14. hafta heyecanı, bugün oynanan üç karşılaşmayla devam etti. Günün öne çıkan maçında Trabzonspor, sahasında Türk Telekom’u konuk etti.

Mücadelenin büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan bordo-mavililer, Marcquise Reed’in 27 sayılık etkili performansıyla parkeden 92-84 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor, ligde çıktığı 14. maçta 9. galibiyetini elde etti. Koç Selçuk Ernak yönetimindeki Karadeniz ekibi, bir sonraki hafta Mersin deplasmanına çıkacak.

Türk Telekom ise ligdeki 14. maçında 9. yenilgisini aldı. Başkent temsilcisi, gelecek hafta Manisa Basket’i konuk edecek.