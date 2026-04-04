Trabzonspor’un, Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Trabzon’da adeta bayram havası yaşandı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bordo-mavili taraftarlar sokaklara döküldü. Stadyum çevresinde ve kent merkezinde toplanan kalabalık, tezahüratlar eşliğinde galibiyeti kutladı.

KUTLAMALARA HORON VE KOLBASTI EŞLİK ETTİ

Karadeniz’in simge oyunları olan horon ve kolbastı, kutlamaların en dikkat çeken anları oldu. Taraftarlar müzikler eşliğinde uzun süre eğlenirken ortaya renkli görüntüler çıktı.

KONVOYLAR OLUŞTU

Bazı taraftarlar araçlarıyla şehir turu atarak konvoylar oluşturdu. Bordo-mavili bayrakların dalgalandığı kutlamalarda, gece boyunca coşku dinmedi.

Trabzonspor’un kritik galibiyeti sonrası yaşanan bu atmosfer, takım ile taraftar arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.