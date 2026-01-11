Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın ayrılığını resmen duyurdu.

SERDAR SAATÇI AL-NASR'A KİRALANDI

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamaya göre; Serdar Saatçı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Al-Nasr SC'ye sezon sonuna kadar kiralandı. Ayrıca 22 yaşındaki stoperin kiralık sözleşmesinde 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

TRABZONSPOR BRAGA'DAN TRANSFER ETMİŞTİ

Trabzonspor Serdar Saatçı'yı 2 milyon Euro karşılığında geçtiğimiz sezonun başında Braga'dan transfer etmişti.

Büyük umutlarla Trabzon'a gelen genç stoper, beklenen gelişimi gösteremedi ve bulduğu forma şanslarını da iyi kullanamadı.

Süper Lig'den kulüplerin kiralık transferi için girişimlerde bulunduğu Serdar Saatçı'nın genç yaşta BAE'yi tercih etmesi şaşkınlık yarattı.