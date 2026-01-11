Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın ayrılığını resmen duyurdu.

SERDAR SAATÇI AL-NASR'A KİRALANDI

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamaya göre; Serdar Saatçı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Al-Nasr SC'ye sezon sonuna kadar kiralandı. Ayrıca 22 yaşındaki stoperin kiralık sözleşmesinde 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

Trabzonspor sürpriz ayrılığı resmen duyurdu: Büyük umutlarla gelmişti... - Resim : 1

TRABZONSPOR BRAGA'DAN TRANSFER ETMİŞTİ

Trabzonspor Serdar Saatçı'yı 2 milyon Euro karşılığında geçtiğimiz sezonun başında Braga'dan transfer etmişti.

Büyük umutlarla Trabzon'a gelen genç stoper, beklenen gelişimi gösteremedi ve bulduğu forma şanslarını da iyi kullanamadı.

Trabzonspor sürpriz ayrılığı resmen duyurdu: Büyük umutlarla gelmişti... - Resim : 2

Süper Lig'den kulüplerin kiralık transferi için girişimlerde bulunduğu Serdar Saatçı'nın genç yaşta BAE'yi tercih etmesi şaşkınlık yarattı.