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Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Süper Lig'de Samsunspor formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Hollandalı stoper Rick van Drongelen'i kadrosuna katmak için transfer görüşmelerine başladı.

TRABZONSPOR VAN DRONGELEN'LE DE GÖRÜŞMEK İÇİN İZİN İSTEDİ

İki kulüp arasındaki görüşmelerin başkanlık düzeyinde devam ettiği öğrenilirken Bordo Mavililer'in ayrıca 27 yaşındaki oyuncuyla da sözleşme pazarlıklarına başlamak için Samsunspor'dan resmi izin talep ettiği öğrenildi.

SAMSUNSPOR'DA İSTİKRAR ABİDESİ

Karandeniz ekibinde geçtiğimiz sezon 47 maçta forma giyen van Drongelen, 2 gol, 2 asistle oynadı. Savunmanın göbeğinde istikrarlı bir form grafiği çizen van Drongelen'in Samsunspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.