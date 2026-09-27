Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. İlk hafta mücadelesinde Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda Bursaspor Basketbol'u konuk etti.
TRABZONSPOR BAŞTAN SONA ÜSTÜN GÖTÜRDÜ
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-22 önde tamamlayan bordo-mavililer, soyunma odasına da 42-39 üstünlükle gitti.
İkinci yarıda da skor avantajını korumayı başaran Selçuk Ernak'ın öğrencileri, mücadeleden 82-76 galip ayrılarak 2026-2027 sezonuna galibiyetle başladı.
TROY CAUPAIN VE EMANUEL TERRY GALİBİYETTE ÖNE ÇIKTI
Trabzonspor'un galibiyetinde Troy Caupain ve Emanuel Terry 12'şer sayıyla öne çıkan isimler oldu.
BURSASPOR'DA BRANDON TAYLOR DOUBLE-DOUBLE YAPTI
Bursaspor'da ise Javon Freeman-Liberty 20 sayıyla oynarken Brandon Taylor'ın da 20 sayı ve 11 asistlik double-double performansı yeterli olmadı.