Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. İlk hafta mücadelesinde Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda Bursaspor Basketbol'u konuk etti.

TRABZONSPOR BAŞTAN SONA ÜSTÜN GÖTÜRDÜ

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-22 önde tamamlayan bordo-mavililer, soyunma odasına da 42-39 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda da skor avantajını korumayı başaran Selçuk Ernak'ın öğrencileri, mücadeleden 82-76 galip ayrılarak 2026-2027 sezonuna galibiyetle başladı.

TROY CAUPAIN VE EMANUEL TERRY GALİBİYETTE ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'un galibiyetinde Troy Caupain ve Emanuel Terry 12'şer sayıyla öne çıkan isimler oldu.

BURSASPOR'DA BRANDON TAYLOR DOUBLE-DOUBLE YAPTI

Bursaspor'da ise Javon Freeman-Liberty 20 sayıyla oynarken Brandon Taylor'ın da 20 sayı ve 11 asistlik double-double performansı yeterli olmadı.