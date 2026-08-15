Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
TRABZONSPOR'DA İLK YARIDA YENİ TRANSFERLER SAHNEYE ÇIKTI
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan mücadelede ilk yarının son bölümünde Trabzonspor yeni transferlerinin iş birliğiyle golü buldu.
METEHAN'IN ASİSTİNDE SAVIOLO SEZONUN İLK GOLÜNÜ ATTI
Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan yaptığı ortada arka direkte tek vuruşla topu ağlara gönderen Saviolo Trabzonspor adına yeni sezonun ilk golünü kaydetti.