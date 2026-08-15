Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa-Trabzonspor (Canlı Anlatım)Kasımpaşa-Trabzonspor (Canlı Anlatım)Spor

TRABZONSPOR'DA İLK YARIDA YENİ TRANSFERLER SAHNEYE ÇIKTI

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan mücadelede ilk yarının son bölümünde Trabzonspor yeni transferlerinin iş birliğiyle golü buldu.

Trabzonspor sezonun ilk golünü yeni transferlerin iş birliğiyle buldu - Resim : 2

METEHAN'IN ASİSTİNDE SAVIOLO SEZONUN İLK GOLÜNÜ ATTI

Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan yaptığı ortada arka direkte tek vuruşla topu ağlara gönderen Saviolo Trabzonspor adına yeni sezonun ilk golünü kaydetti.