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Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek için önemli bir hamle yaptı. Bordo-mavililer, Valencia’da forma giyen milli stoper Cenk Özkacar’ın transferinde sona geldi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor’un, İspanyol kulübü Valencia ile 25 yaşındaki oyuncunun transferi için yaklaşık 1,7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı öğrenildi.

İMZA İÇİN GERİ SAYIM

Cenk Özkacar’ın saat 20.00’de Trabzon’da olması ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI

Stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabilen Özkacar, Valencia formasıyla 46 resmi maçta görev alırken 2 asistlik katkı sağladı. Geçtiğimiz sezonu ise Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln’de kiralık olarak geçirdi ve 27 maçta forma giydi.

KARİYER YOLCULUĞU

Altay altyapısından yetişen milli oyuncu, 2020-21 sezonunda Lyon’a transfer olmuş, ardından Valencia’ya katılmıştı. Türkiye A Milli Takımı’nda da 9 kez forma giyen Özkacar’ın güncel piyasa değeri 4 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Trabzonspor, bu transferle savunma rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.