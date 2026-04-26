Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Stefan Savic'in sol bacağında kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Savic'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir, "Samsunspor maçında sol bacağının alt kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.