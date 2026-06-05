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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da hareketli günler yaşanıyor. Daha önce Muçi ve Malinovskyi transferlerini açıklayan bordo-mavililer, kadrosunu yerli oyuncularla da güçlendirmeye hazırlanıyor.

SAMET DAHİL 3 YERLİ İSİM TRANSFERİ

Hasan Tüncel’in haberine göre Trabzonspor, 32 yaşındaki milli savunmacı Samet Akaydin ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli stoperin kısa süre içerisinde resmi süreci tamamlaması bekleniyor.

Karadeniz ekibinin ayrıca Gaziantep FK forması giyen orta saha oyuncusu Melih Kabasakal transferinde de mutlu sona ulaştığı ve oyuncuyu kadrosuna kattığı belirtildi.

Trabzonspor’un yerli transfer hamleleri bununla da sınırlı kalmadı. Bordo-mavililerin, orta saha oyuncusu Mithat Pala ile de kişisel şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa’da iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor’un, transfer çalışmalarına önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.