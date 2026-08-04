Trabzonspor, Mohamed Salah transferini resmen duyurdu.

TRABZONSPOR SALAH'I KAP'A BİLDİRDİ

Bordo mavili kulüp, Mısırlı yıldız ile transfer görüşmelerine başladığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN SALAH AÇIKLAMALARI

Ertuğrul Doğan A Spor'a bağlanarak Salah transferi sonrası açıklamalarda bulundu.

Takımın genç bir kadroya sahip olduğunu belirten Doğan, "Çok güzel oldu Mohamed Salah. Bir dünya yıldızı. Bizim böyle bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Çok genç oyunculardan kurulu bir takımız. Geçen yıl tecrübeli oyuncularımız ayrıldı. Genç oyuncularımızın gelişimi için böyle lider bir isme ihtiyacımız vardı." ifadelerini kullandı.

'DÜNYANIN EN ÖNEMLİ MÜSLÜMAN FUTBOLCUSU'

Salah'ın sadece futbol kalitesiyle değil, karakteri ve profesyonelliğiyle de önemli bir örnek olduğunu vurgulayan Doğan, "Yıllardır Premier Lig'de gösterdiği performans, disiplini, attığı goller ve yaptığı asistlerle herkesin tanıdığı bir isim. Şu anda dünyanın en önemli Müslüman futbolcusu. Bu yönüyle de bizim için çok değerli." dedi.

'10 GÜN BOYUNCA GÖRÜŞTÜK'

Transfer sürecinin gizlilik içerisinde yürütüldüğünü belirten Ertuğrul Doğan, oyuncu ve menajeriyle yaklaşık 10 gün süren yoğun görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Başkan Doğan, "Hem Salah hem de menajeriyle son derece profesyonel ve saygı çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirdik. Basında çıkan birçok iddia doğru değil. Dün itibarıyla anlaşmayı netleştirdik. Bugün de sözleşmenin önemli bölümünü tamamladık. Yarın sağlık kontrolü için İstanbul'a geliyor." ifadelerini kullandı.

'İMAJ HAKLARI VE FORMA SATIŞI İDDİALARI GERÇEK DEĞİL'

Salah'ın forma satışlarından yüksek pay alacağı yönündeki haberleri yalanlayan Doğan, "Forma gelirlerinin tamamını ya da yarısını alacağı gibi iddialar doğru değil. Böyle bir talep hiçbir zaman gündeme gelmedi. Son derece sağlıklı ve profesyonel bir anlaşma yaptık." diye konuştu.

'TÜM AVRUPA ARTIK TRABZONSPOR'U KONUŞUYOR'

Transferin yalnızca sportif değil, kulübün uluslararası itibarı açısından da büyük önem taşıdığını belirten bordo-mavili kulübün başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Türkiye Salah'ı konuşuyor, Avrupa da konuşuyor. Artık genç oyuncuların tercihi de Trabzonspor olmaya başladı. Bugün Avrupa'da istediğimiz her kapıyı rahatlıkla çalabiliyoruz. Bu transferle herkese şu mesajı verdik; Trabzonspor isterse dünyanın önemli yıldızlarını da kadrosuna katabilir."

'OYUNCU SATIŞINDA 70 MİLYON EURO'YA ULAŞTIK'

Kulübün transfer politikasına da değinen Doğan, son yıllarda önemli gelir elde ettiklerini belirterek, "Oyuncu satışında yaklaşık 70 milyon euro seviyesine ulaştık. Çok sayıda futbolcumuza ilgi var ancak hepsini satmayı düşünmüyoruz. Gerekirse bir oyuncu daha satabiliriz ve yerine hazır isimlerimiz bulunuyor." dedi.