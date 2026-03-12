Süper Lig’in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor – Çaykur Rizespor maçına konuk takım taraftarları alınmayacak.
Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Tahir Şahin başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, iki kulübün de anlaşması üzerine karşılaşmaya deplasman takımı taraftarlarının alınmamasına karar verildi.
Süper Lig'in 28. haftasında Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını ise sarı-kırmızılı takımın taraftarları izleyebilecek.