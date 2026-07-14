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Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak 9 oyuncuyu renklerine bağlayan Trabzonspor savunma hattını önemli bir isimle daha güçlendirmeye hazırlanıyor.

TRABZONSPOR RICK VAN DRONGELEN İÇİN TEKLİF YAPTI

Çaykur Rizespor ile sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte milli oyuncu Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Bordo Mavililer şimdi de Süper Lig'in yıldız oyuncularından Rick van Drongelen ile stoper rotasyonunu genişleymeyi planlıyor.

Trabzonspor'un bir süredir ilgilendiği 27 yaşındaki Hollandalı oyuncu için Samsunspor'a resmi teklifini yapmasıyla birlikte iki kulüp arasında transfer görüşmeleri başladı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE YÖNELİK RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da Samsun yerel basınından Kanal362'ye konuyla alakalı yaptığı açıklamada transfer teklifini doğrulayarak görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtti.

SAMSUNSPOR'UN BONSERVİS BEKLENTİSİ 7-8 MİLYON EURO

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile telefonda görüştüklerini aktaran Yüksel Yıldırım, Rick van Drongelen'in satışından 7-8 milyon Euro bonservis geliri beklediklerini ve Trabzonspor'un teklifinin beklentilerinin biraz altında olmasına rağmen sürecin devam ettiğini açıkladı.

YÜKSEL YILDIRIM: 'OLUMLU İLERLEYEN BİR SÜREÇ VAR'

"Taraftarımız duygusal davranıyor ancak ben duygusal olursam kulübü zor durumda bırakırım. İyi bir rakam gelirse oyuncuyu neden satmayayım?" diyen Yıldırım, "İstediğimiz rakam gelirse değerlendirmek zorundayız. Teklif beklentimizin biraz altında. Ancak olumlu ilerleyen bir süreç var. Kapıları tam olarak kapatmadık” ifadelerini kullandı.

2028 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Geçtiğimiz sezon Samsunspor formasıyla toplam 47 maçta forma giyen ve 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Rick van Drongelen'in Karadiz ekibiyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.