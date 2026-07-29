Trabzonspor, Standard Liege'ten 18 yaşındaki Belçikalı forvet Rene Mitongo'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

TRABZONSPOR GENÇ FORVETLE 4+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, 4+1 yıllık sözleşme imzalanan genç oyuncunun transferi için Belçika kulübüyle 3 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan elde edilecek kardan yüzde 15 pay karşılığında anlaşma sağlandığı bildirildi.

MITONGO TRANSFERİNİN BONSERVİS VE SÖZLEŞME DETAYLARI KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Rene Mitongo Muteba'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Rene Mitongo Muteba ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 675.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2030/2031 futbol sezonunda 780.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,7'si oranında ödeme yapılacaktır."