Sezona damga vuran isimlerden biri olan Christ Inao Oulai, Afrika Uluslar Kupası’nın ardından Trabzonspor’a geri döndü. Fildişi Sahili Milli Takımı ile turnuvada yer alan genç oyuncu, ligde oynanacak Kocaelispor karşılaşması öncesi takıma katıldı.

'AFRİKA KUPASI BİR BAYRAM GİBİYDİ'

Turnuvaya dair değerlendirmelerde bulunan Oulai, Afrika Uluslar Kupası’nın kendisi için özel bir deneyim olduğunu belirterek, “Afrika Kupası gerçekten bir bayram gibiydi. Fildişi Sahillilerini mutlu etmeye çalıştım ve bunu başardım. Çeyrek finalde elenmek üzücüydü ama benim için çok değerli bir tecrübeydi. Ülkemi temsil etmek büyük bir gururdu” dedi.

'MEMLEKETİME KAHRAMAN GİBİ DÖNDÜM'

Turnuva sonrası ülkesinde yaşadıklarına da değinen Oulai, memleketinde gördüğü ilginin kendisini duygulandırdığını söyledi. Genç oyuncu, “Mahallemdeydim, eskiden bu kadar tanınmıyordum. Şimdi oraya bir kahraman gibi döndüm. Bu benim için tarif edilemez bir gururdu” ifadelerini kullandı.

🗣️ “Trabzon’da yeniden sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum”



𝐶ℎ𝑟𝑖𝑠𝑡 𝐼𝑛𝑎𝑜 𝑂𝑢𝑙𝑎𝑖 | #42 pic.twitter.com/pXfZR4dc5W — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 15, 2026

'TRABZONSPOR TARAFTARINA SAHADA KARŞILIK VERMEK İSTİYORUM'

Trabzonspor taraftarının Afrika Kupası süresince verdiği desteğe de özel parantez açan Oulai, “Trabzon’da değildim ama taraftarımız beni sosyal medyadan yalnız bırakmadı. Paylaşımlar, mesajlar beni çok mutlu etti. Şimdi sahaya çıkıp bu sevgiye karşılık vermek istiyorum. Tekrar stada dönmek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.