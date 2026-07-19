Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trabzonspor, Christ Inao Oulai'nin Fiorentina'ya transferini Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo Mavililer geçtiğimiz yaz Bastia'dan 5.5 milyon Euro'ya transfer ettiği 19 yaşındaki genç yıldızı 26+4 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay hakkı karşılığında Fiorentina'ya sattı.

TRABZONSPOR'DAN KAP AÇIKLAMASI

Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin, Fiorentina Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Fiorentina Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 26.000.000.-EUR garanti bedel ve 4.000.061.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 30.000.061.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek net transfer bedelinin %10'u Kulübümüze ödenecektir."

TRABZONSPOR VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

Trabzonspor, Oulai'ye resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bazı hikayeler kısa sürse de derin izler bırakır.

Christ Inao Oulai'nin hikayesi de tam olarak böyleydi...

Trabzonspor formasıyla geçirdiğin kısa sürede; geride bıraktığın izler, yüzlerde bıraktığın tebessüm ve hiç bitmeyen enerjinle hep hatırlanacaksın.

Bu büyük ailenin bir parçası olduğun teşekkürler.

Yolun açık olsun."