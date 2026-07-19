Trabzonspor, Christ Inao Oulai'nin Fiorentina'ya transferini Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Oulai'nin Fiorentina'ya transferini KAP'a bildirdi: Dev bonservis - Resim : 1

Bordo Mavililer geçtiğimiz yaz Bastia'dan 5.5 milyon Euro'ya transfer ettiği 19 yaşındaki genç yıldızı 26+4 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay hakkı karşılığında Fiorentina'ya sattı.

TRABZONSPOR'DAN KAP AÇIKLAMASI

Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin, Fiorentina Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Fiorentina Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 26.000.000.-EUR garanti bedel ve 4.000.061.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 30.000.061.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek net transfer bedelinin %10'u Kulübümüze ödenecektir."

Trabzonspor Oulai'nin Fiorentina'ya transferini KAP'a bildirdi: Dev bonservis - Resim : 2

TRABZONSPOR VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

Trabzonspor, Oulai'ye resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bazı hikayeler kısa sürse de derin izler bırakır.

Christ Inao Oulai'nin hikayesi de tam olarak böyleydi...

Trabzonspor formasıyla geçirdiğin kısa sürede; geride bıraktığın izler, yüzlerde bıraktığın tebessüm ve hiç bitmeyen enerjinle hep hatırlanacaksın.

Bu büyük ailenin bir parçası olduğun teşekkürler.

Yolun açık olsun."

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