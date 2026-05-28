Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trabzonspor yaz transfer döneminde kadrosundaki yıldız oyuncularına olan ilgiden faydalanarak tarihi bir bonservis geliri elde etmeyi ve kadrosuna yapacağı yatırımlara kaynak oluşturmayı hedefliyor.

OULAI KARAR AŞAMASINDA

Sezon başından itibaren gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Fildişi Sahilli genç orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai için kulübe 30 milyon Euro seviyelerinde teklifler gelirken bordo mavili yönetim Dünya Kupası'nı bekleyip beklememe konusunda ikilem yaşıyor.

FELIPE AUGUSTO İÇİN 20 MİLYON EURO

Öte yandan Rus ekibi Zenit'in transfer görüşmelerinde bulunduğu ve sözleşme şartlarında anlaşma sağladığı Brezilyalı forvet Felipe Augusto için Trabzonspor'un 20 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşmaya yakın olduğu ifade ediliyor.

İki oyununun satışından en az 50 milyon Euro bonservis gelirini kasasına koyabilir.