Bordo-mavili ekip, maç boyunca etkili hücum performansı ve disiplinli savunmasıyla rakibi karşısında üstünlüğünü korudu.

Trabzonspor, bu galibiyetle ligdeki 11. zaferini elde ederken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 14. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Maçın kritik anlarında Trabzonspor’un hücumdaki hızlı geçişleri ve üç sayılık isabetleri farkın açılmasını sağladı. Savunmada ise bordo-mavili oyuncular rakibin skor üretmesini zorlaştırdı.

Bordo-mavililer üst sıralardaki iddialarını sürdürürken, Onvo Büyükçekmece evindeki yenilgiyle düşme hattından uzaklaşma mücadelesine devam ediyor.