Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor İzmit'e gitti.
Oulai ve Eskihellaç kadroya geri döndü
Trabzonspor'un kamp kadrosunda Afrika Kupası'ndan dönen Christ Inao Oulai ile birlikte sakatlığını atlatan Mustafa Eskihellaç'ın da yer alması yüzler güldürdü.
Trabzonspor'un Kocaelispor maçı kamp kadrosu
Trabzonspor'un Kocaelispor maçı için açıkladığı 21 kişilik kamp kadrosu şöyle:
Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Onuralp Çakıroğlu.
Trabzonspor Onuachu'yu özel jetle maça yetiştirecek
Öte yandan Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'nda bugün Mısır ile oynayacağı üçüncülük maçında eğer ilk 11'de forma giymezse Paul Onuachu'nun özel jetle birlikte Kocaeli maçına yetiştirilmesi planlanıyor.
Trabzonspor yıldız oyuncuyu eğer yetiştirebilirse Kocaelispor maçının kadrosuna dahil edebilir.