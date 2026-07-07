Trabzonspor Onuachu'nun varisi için teklif yaptı: Gol beklentisi ikiye katlanacak

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yeni sezonda Onuachu'yu ne pahasına olursa olsun takımda tutmak istediği öğrenilirken 32 yaşındaki Nijeryalı yıldızın varisi olarak gösterilen ve daha önce de bordo mavili yönetimin gündemine gelen bir golcü oyuncu için teklif yapıldı.