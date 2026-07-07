Trabzonspor Onuachu'nun varisi için teklif yaptı: Gol beklentisi ikiye katlanacak

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.
Paul Onuachu'nun takımdan ayrılacağına yönelik iddialar gündemde yer alırken Bordo Mavililer Nijeryalı golcünün varisi için transfer girişimlerine başladı.
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.
Paul Onuachu'nun takımdan ayrılacağına yönelik iddialar gündemde yer alırken Bordo Mavililer Nijeryalı golcünün varisi için transfer girişimlerine başladı.
Trabzonspor'daki ikinci döneminde geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 30 maçta attığı 22 golle krallık unvanını Başakşehirli Shomurodov ile paylaşan Onuachu için Suudi Arabistan kulüplerinin devrede olduğu iddia ediliyordu.
Southampton'dan geçtiğimiz yaz 5.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a katılan Onuachu bordo mavili kulübün ligi 3. sırada tamamlamasında ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesinde kilit rol oynadı.
Yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda ciddi transfer hamleleri yapan Trabzonspor'da Felipe Augusto'nun 15+5 milyon Euro bonservis bedeliyle Zenit'e transfer olmasının ardından hücum hattı için Onuachu'nun da ayrılık ihtimali de konuşulsa da bunun tam tersi bir gelişme yaşandı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yeni sezonda Onuachu'yu ne pahasına olursa olsun takımda tutmak istediği öğrenilirken 32 yaşındaki Nijeryalı yıldızın varisi olarak gösterilen ve daha önce de bordo mavili yönetimin gündemine gelen bir golcü oyuncu için teklif yapıldı.
A Spor'dan Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre, Trabzonspor Premier Lig'de geçen sezon küme düşen Wolverhampton Wanderers'a Nijeryalı yıldız Tolu Arokodare için kiralama teklifinde bulundu.
Onuachu'nun eski kulübü Genk'te forma giydiği dönemde Tolu Arokodare için 'Onuachu'nun varisi' benzetmeleri yapılıyordu.
Hatta Belçika ekibinde yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Tolu Arokodare son iki yaz transfer döneminde de Trabzonspor'un Onuachu'nun alternatifi olarak istediği isimler arasında yer almıştı.
Onuachu benzetmelerini haklı çıkarır bir transferle Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'a geçtiğimiz sezon başında 26 milyon Euro bonservis bedeliyle katılan Tolu Arokodare, kulübün küme düşmesinin ardından takımdan ayrılmaya ve Trabzonspor'a katılmaya sıcak bakıyor.
Trabzonspor ile Wolves arasında transfer görüşmeleri devam ederken bu transferin Onuachu'nun durumundan bağımsız bir şekilde değerlendirildiği belirtiliyor.
Premier Lig'de 33 maçta 3 gol, 1 asistle oynayan 25 yaşındaki Nijeryalı yıldız, 10 kez giydiği milli takım formasıyla da 2 golü bulunuyor.