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Başkan Ertuğrul Doğan'ın, adı sık sık Suudi Arabistan ekipleriyle anılan deneyimli forvet için gelen tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi.

Yeni sezonda zirve yarışında güçlü bir kadroyla yer almayı hedefleyen Karadeniz temsilcisi, gol yollarındaki en önemli kozlarından biri olarak değerlendirilen Onuachu'nun ayrılığına izin vermeyi düşünmüyor.

Kulübe ulaşan ilgi ve transfer girişimlerine olumsuz dönüş yapılırken, oyuncu tarafının da şu ana kadar ayrılık yönünde herhangi bir talepte bulunmadığı belirtildi.