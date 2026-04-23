Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Tribünleri dolduran her iki takımın da taraftarları Karadeniz derbisinde 23 Nisan coşkusuyla muhteşem bir atmosfer oluşturdu.

Zorlu karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol yollarında etkisiz bir performans ortaya koydu.

Tek maç eleme usulü oynanan çeyrek final turunda ilk iki maçta olduğu gibi gelenek değişmedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da karşılıklı pozisyonlarla gol ararken Samsunspor 68’de N’Diaye’nin ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılmasıyla sahada 10 kişi kaldı.

Son bölümde topa daha fazla sahip olarak rakip sahada baskısını artıran Trabzonspor önemli pozisyonlara girse de sonuçlandırmada başarılı olamadı.

Mücadelede normal süre golsüz eşitlikle sona erdi ve uzatmalara gidildi.

Uzatmalarda Trabzonspor yine gole yakın taraf olsa da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Maçın önemli bir bölümünü eksik oynayan Samsunspor savunmada adeta etten duvar ördü.

Uzatmalardan da gol sesi çıkmadı ve yarı finalisti seri penaltı atışları belirledi.

Penaltılarda Trabzonspor'da Andre Onana kalesinde devleşerek üst üste üç penaltı kurtardı. Bordo Mavililer Samsunspor'u penaltı atışları sonunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Trabzonspor Türkiye Kupası Yarı Final turunda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR İLK 11’LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Coulibaly, Holse, Yalçın Kayan, N'Diaye.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Ozan, Zubkov, Augusto, Onuachu.

SAMSUNSPOR 0-0 TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

1' Hakem Atilla Karaoğlan'ın ilk düdüğüyle Samsunspor-Trabzonspor maçı başladı.

SAMSUNSPOR TEHLİKELİ GELDİ

3' Holse'nin ceza sahası içerisinde içeri çevirdiği ön direkte gelişine vurak Yalçın çerçeveyi tutturamadı.

ONANA TOMASSON'A GOL İZNİ VERMEDİ

27' Sağ kanattan gelişen Samsunspor atağında Coulibaly'nin yaptığı ortada Tomasson direkte gelişine vurdu. Andre Onana yakın mesafeden gelen şutta gole izin vermedi.

HOLSE'NİN ŞUTUNDA ONANA HATA YAPMADI

32' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Holse çaprazdan kaleyi düşündü. Dar açıdan şutunda Onana'yı geçemedı.

AUGUSTO'NUN KAFA VURUŞUNDA TOP OKAN'DA KALDI

35' Zubkov'un pasında gelişine ortayı yapan Pina ceza sahası içerisinde Felipe Augusto'yu buldu. Augusto'nun kafa vuruşunda top kaleci Okan'da kaldı.

ONUACHU'NUN KAFA VURUŞU ETKİSİZ

44' Zubkov'un ceza sahası içerisine yaptığı ortada Onuachu kafayı vurdu. Ancak kaleci Okan için rahat bir top.

İLK YARI SONUCU: SAMSUNSPOR 0-0 TRABZONSPOR

OZAN TUFAN KALE ÖNÜNDE ISKALADI

54' Mustafa'nın kale önüne doğru yaptığı etkili ortayı Ozan ıskaladı. Trabzonspor gole çok yaklaştı.

SAMSUNSPOR DURAN TOPTAN TEHDİT YARATTI

60' Sol kanattan Zeki Yavru’nun kullandığı köşe vuruşunda doğrudan kaleye yönelen topu, arka direkte kaleci Onana son anda dokunarak kornere çeldi.

SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI

68' N'Diaye, Onana'ya yaptığı sert müdahale sonrası hakem Atilla Karaoğlan tarafından ikinci sarı kartla kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

ONUACHU OKAN'I GEÇEMEDİ

76' Onuachu'nun ceza sahası içerisinde şutunda yerden sekerek köşeye giden topu Okan Koçuk son anda kornere çeldi.

TRABZONSPOR NET POZİSYONDAN YARARLANAMADI

78' Kornerden gelen ortada kale önünde Felipe Augusto istediği gibi vuramadı ve Trabzonspor net bir fırsatı kaçırdı.

TRABZONSPOR AUGUSTO İLE GOLE YAKLAŞTI

85' Felipe Augusto'nun ceza sahası içerisinde çektiği sert şutta Okan topu çeldi. Devamında Van Drongelen Onuachu'ya şut izni tanımadı.

TRABZONSPOR SON DAKİKADA TEHLİKELİ GELDİ

90+6' Muçi'nin ortasında Folcarelli kafayı vurdu. Top direğin yanından dışarı gitti.

NORMAL SÜRE: SAMSUNSPOR 0-0 TRABZONSPR (MAÇ UZATMALARA GİTTİ)

ONUACHU DİREĞE TAKILDI

97' Ceza sahasında topla buluşan Onuachu dar açıdan çektiği sert şutta direğe takıldı.

İlk uzatma devresi: Trabzonspor 0-0 Samsunspor

MUÇİ'NİN ŞUTUNDA TOP FARKLI ŞEKİLDE DIŞARI ÇIKTI

113' Nwakaeme'nin ceza sahası dışına doğru çıkardığı topa müsait pozisyonda gelişine vurmak isteyen Muçi'nin şutunda top farklı şekilde dışarı gitti.

SAMSUNSPOR KALE ÖNÜNDE ETTEN DUVAR ÖRDÜ

115' Trabzonspor rakip ceza sahasında gol aramaya devam ediyor. Nwakaeme'nin şutunda son anda Samsunspor savunması araya girerek topun kaleye gitmesini önledi.

UMUT NAYİR ŞUTUNDA İSABETİ BULAMADI

116' Musafa Eskihellaç'ın kale önüne doğru çevirdiği topa gelişine vuran Umut Nayir isabeti bulamadı.

UZATMA SONUCU: SAMSUNSPOR 0-0 TRABZONSPOR (PENALTILARA GEÇİLDİ)

PENALTILAR: SAMSUNSPOR 1-3 TRABZONSPOR

- Onuachu Okan Koçuk ile topu ters köşelere göndererek Trabzonspor'u öne geçirdi. (Trabzonspor attı)

- Satka'nın penaltı vuruşunda Onana gole izin vermedi. Trabzonspor avantajı yakaladı. (Samsunspor kaçırdı)

-Umut Nayır'ın penaltısında Okan Koçuk doğru köşeyi bildi ve topu kurtardı. (Trabzonspor kaçırdı)

-Mouandilmadji yine aynı köşeye vurdu. Onana yine penaltıyı kurtardı. (Samsunspor kaçırdı)

-Bouchouari de Okan Koçuk'u geçemedi. (Trabzonspor kaçırdı.)

- Yunus Emre Çift'in penaltı vuruşunda Onana üst üste üçüncü penaltıyı da kurtardı. (Samsunspor kaçırdı)

- Nwakaeme penaltıyı gole çevirdi. (Trabzonspor attı)

-Tomasson Onana'yı mağlup eden ilk isim olarak topu ağlarla buluşturdu. (Samsunspor attı)

- Ernest Muçi Okan Koçuk ile topu ters köşelere gönderdi. Trabzonspor bu penaltıyla yarı finale yükseldi. (Trabzonspor attı)