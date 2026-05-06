Trabzonspor’da sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Andre Onana’nın geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bordo-mavili formayla özellikle kritik maçlarda ortaya koyduğu performansla öne çıkan Kamerunlu kaleci için yönetimin harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.

TRABZONSPOR YÖNETİMİ ONANA’DAN MEMNUN

The Athletic’in haberine göre; Trabzonspor yönetimi, sezon sonunda Andre Onana’yı takımda tutma fikrine oldukça sıcak bakıyor.

Haberde, özellikle Samsunspor ile oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçındaki performansın kulüp üzerinde büyük etki bıraktığı aktarıldı. Deneyimli kaleci, penaltı atışlarında yaptığı üç kurtarışla takımını yarı finale taşıyan isim olmuştu.

Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan’ın da oyuncunun takımda kalmak istemesi halinde Manchester United ile görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi.

MANCHESTER UNITED TEKLİFLERE AÇIK

Andre Onana’nın Manchester United ile iki yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen İngiliz ekibindeki performansı beklentilerin çok altında kalmıştı.

Senne Lammens’in Old Trafford’da kaleyi devralmasının ardından Onana’nın yeniden ilk 11’e dönmesinin zorlaştığı vurgulanırken Manchester United yönetiminin bu nedenle gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca Onana’nın düzenli forma giymeyi öncelik olarak gördüğü bilgisi paylaşıldı.

MAAŞ DETAYI TRABZONSPOR’U DÜŞÜNDÜRÜYOR

Bordo-mavili kulübün Onana’nın maaşının tamamını karşıladığı belirtilirken gelecek sezon devreye girecek sözleşme maddesi de dikkat çekti.

Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’ne dönmesi halinde Kamerunlu file bekçisinin maaşında artış yaşanacağı ifade edildi.

Trabzonspor Onana'nın bonservisini almak için tüm şartları zorlamaya hazır olsa da bu durumun transfer görüşmelerindeki en kritik başlıklardan biri olması bekleniyor.

TRABZONSPOR ONANA'NIN KARARINI BEKLİYOR

Öte yandan Andre Onana’nın Manchester United’da devam etme fikrini tamamen silip atmadığı da belirtildi.

Kamerunlu kalecinin sezon öncesi kampına katılabileceği ancak yeni sezon başladığında takımda kalmasının sürpriz olacağı ifade edildi.

Trabzonspor’un önümüzdeki haftalarda oyuncunun vereceği kararı bekleyerek resmi adımlarını şekillendirmesi bekleniyor.