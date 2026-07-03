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Süper Lig devi Trabzonspor, kaleci Andre Onana'yı bir sezon daha kiraladı. Transfer KAP'a bildirildi.

Bordo-mavili ekibin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Andre Onana’nın, 2026-2027 futbol sezonu için Kulübümüze bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonu için 3.500.000.-EUR garanti ücret ve 2.000.000.-EUR imza ücreti ödenecektir."

MANCHESTER UNITED'A PARA ÖDENMEYECEK

Onana'nın geçici transferi konusunda Manchester United'a ise bedel ödenmeyeceği kaydedildi.

ONANA'NIN SEZON KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'la Türkiye Kupası'nı kazanan 30 yaşındaki yıldız eldiven, çıktığı 33 maçta 40 gol yerken 6 müsabakada da kalesini gole kapattı. Ayrıca 1 de asist yaptı.