Trabzonspor'un Rennes'den 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında büyük umutlarla transfer ettiği Kazeem Olaigbe için ara transfer döneminde Konyaspor'dan gelen teklifi kabul etti.

BANIYA VE OLAIGBE KONYA'YA, UMUT NAYİR TRABZON'A

Konyaspor ile anlaşma sağlayan Belçikalı kanat oyuncusu bugün resmi sözleşmeye imza atmak için şehre gitti.

İki kulüp arasında Baniya ve Olaigbe'nin transferini kapsayan anlaşmanın detayları henüz KAP'a bildirilmese de Bordo Mavililer'in bonservis rakamına ek olarak iki oyuncunun da sonraki satışından yüzde 50 pay hakkına sahip olduğu belirtiliyor.

Bu anlaşmanın bir başka detayı da Umut Nayir transferi oldu. Konyaspor'un milli golcüsü ara dönemde Trabzonspor'a katıldı.

TRABZONSPOR'DA 22 MAÇTA 7 GOLE KATKI SAĞLADI

Trabzonspor'da bu sezon 22 maçta forma giyen ve 1 gol, 6 asistlik performans sergileyen Olaigbe ile ilgili geçtiğimiz günlerde Fatih Tekke'nin yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.

FATİH TEKKE: 'OLAIGBE GAYET İYİ BİR OYUNCU'

Fatih Tekke Antalyaspor maçı öncesi Olaigbe'nin Konyaspor'a satışı konusunda "Olaigbe gayet iyi bir oyuncu, biz de onu bu yüzden transfer ettik. Ancak bazen baskı, bazen camianın beklentileri devreye giriyor." diyerek 22 yaşındaki oyunun neden istenilen seviyeye çıkamadığını ifade etti.

L'EQUIPE: 'TRABZONSPOR RENNES'E İLK TAKSİT HENÜZ ÖDENMEDİ'

Öte yandan Fransız basınından L'Equipe de çarpıcı bir iddiada bulunarak Trabzonspor'un Rennes'e Olaigbe transferindeki anlaşma kapsamında ödemesi gereken 1.7 milyon Euro'luk ilk taksidini geciktirdiğiniz yadı. Fransız kulübünün defalarca hatırlatmalarda bulunmasına rağmen Trabzonspor'dan sonbahar döneminde ödenmesi gereken bu paranın henüz tahsil edilemediği iddia edildi.