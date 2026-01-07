Trabzonspor, Wolfsberger forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu'yu transfer ettiğini resmen duyurdu.

NWAIWU İLE 4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Bordo Mavililer 7 taksit şeklinde ödenecek 5.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Nwaiwu ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRABZONSPOR'UN KAP AÇIKLAMASI

Nwaiwu transferi için KAP'a yapılan açıklamalar şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Chibuike Godfrey Nwaiwu'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Wolfsberger AC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Wolfsberger AC Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 5.500.000.-EUR 7 (Yedi) taksit halinde ödenecektir."

"Profesyonel futbolcu Chibuike Godfrey Nwaiwu ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 350.000.-EUR, diğer sezonlarda ise, her bir sezon için 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."