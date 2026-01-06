Süper Kupa'da Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin transfer konusunda 'hızlanmamız gerekiyor' ifadelerinin ardından yönetim rekor bir anlaşmaya imza attı.

TRABZONSPOR WOLFSBERGER İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Bordo Mavililer, uzun bir süredir gündeminde tuttuğu Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

Wolfsberger Başkanı Dietmar Riegler Avusturya basınından Kleina Zeintunga'ya yaptığı açıklamada, Trabzonspor ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

NWAIWU TRANSFERİ İÇİN REKOR BEDEL ÖDENECEK

Trabzonspor, Wolfsberger ile 8 milyon Euro civarında bonservis bedeline el sıkıştığı öğrenilirken bu rakam iki kulüp için de rekor olarak kayıtlara geçecek.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE TÜRKİYE'YE GELECEK

Trabzonspor yönetimi, 22 yaşındaki Nwaiwu'yu kısa süre içerisinde Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.

AVRUPA DEVLERİNİN TAKİBİNDEYDİ

Avrupa'nın birçok önemli kulübünün de transferi için devreye girdiği Nwaiwu, tercihini Trabzonspor'dan yana kullandı.

ONUACHU PAYLAŞIMI YAPTI

Bir süredir iki kulüp arasındaki anlaşmanın tamamlanmasını bekleyen Nwaiwu, transferde sona gelinmesinin ardından sosyal medya hesabından kalp emojileriyle beraber Paul Onuachu paylaşımı yaptı.