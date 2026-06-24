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Trabzonspor Basketbol, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdürürken önemli bir transfere imza attı.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan bordo-mavililer, NBA'de uzun yıllar forma giyen Xavier Tillman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

NBA'DEN TRABZON'A

2020 NBA Draftı'nda 35. sıradan seçilen Xavier Tillman, kariyerine Memphis Grizzlies'te başladı. Daha sonra Boston Celtics ve Charlotte Hornets formaları giyen ABD'li oyuncu, altı sezon süren NBA kariyerinde toplam 290 karşılaşmada görev yaptı.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Tillman, özellikle Boston Celtics formasıyla elde ettiği tecrübeyle dikkat çekiyor. Sert savunması, ribaund katkısı ve çok yönlü oyunuyla tanınan oyuncu, Avrupa kariyerine ise Trabzonspor'da başlayacak.

NBA kariyerinde maç başına 4.9 sayı, 3.5 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları yakalayan Tillman'ın, bordo-mavili ekibin pota altındaki en önemli silahlarından biri olması bekleniyor.

HEDEF AVRUPA'DA SES GETİRMEK

Yeni sezonda hem Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde hem de Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor, Xavier Tillman transferiyle pota altını güçlendirdi.

Bordo-mavililer, deneyimli oyuncunun liderliğinde yeni sezonda Avrupa'da ses getirmeyi hedefliyor.