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Trabzonspor'da Muhammed Cham'ın ayrılığı resmiyet kazandı. Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Avusturyalı on numaranın satın alma opsiyonuyla birlikte Kızılyıldız'a kiralandığı duyuruldu.

CHAM'IN KIZILYILDIZ'A TRANSFERİNİN ANLAŞMA DETAYLARI

Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham Saracevic'in, 2026-2027 futbol sezonu için, 3.500.000.-EUR satın alma opsiyonlu ve 250.000.-EUR şarta bağlı bonuslu olarak Crvena Zvezda Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Ayrıca Crvena Zvezda, Kulübümüze, satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %15'ini ödeyecektir.

Oyuncuya, 2026-2027 futbol sezonunda Kulübümüz tarafından ödenmesi gereken 1.275.000.-EUR ödenmeyecek olup, bunun yerine sadece 200.000.-EUR ödenecektir."

TRABZONSPOR AYLARCA PEŞİNDEN KOŞMUŞTU

Trabzonspor 2024 yazında aylarca süren transfer görüşmelerinin ardından Fransız kulübü Clermont'tan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroda kattığı Muhammed Cham'dan beklenen verimi alamadı.

Bordo mavili formayla 2024-2025 sezonunda 38 maça çıkan Cham 6 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

Gol katkısına rağmen istikrar sorunu yaşayan 25 yaşındaki oyuncu geçen sezonu Çekya ekibi Slavia Prag'ta geçirmiş ancak orada da kendini kanıtlayamamıştı.

Fatih Tekke'nin planları arasında yer almayan Muhammed Cham Slavia Prag ile sözleşmesinin bitmesiyle birlikte bu kez Kızılyıldız'a kiralık olarak gönderildi.