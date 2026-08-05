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Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mohamed Salah'ı renklerine bağlayan Trabzonspor Mısırlı yıldız için Papara Park'ta imza töreni düzenleyecek.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, Salah'ın imza töreninin 6 Ağustos Perşembe günü (yarın) 19:30'da gerçekleştirileceği duyuruldu. Taraftarlar yeni sezon formalarıyla stada davet edildi.

Yeni transferimiz Mohamed Salah için, 6 Ağustos Perşembe (yarın) saat 19.30’da Papara Park’ta imza töreni düzenlenecektir.



Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla birlikte evimiz Papara Park’a… pic.twitter.com/gJDm6CyO8A — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026

TRABZONSPOR PAPARA PARK'TA İMZA TÖRENİ DÜZENLEYECEK

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Yeni transferimiz Mohamed Salah için, 6 Ağustos Perşembe (yarın) saat 19.30’da Papara Park’ta imza töreni düzenlenecektir.

Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla birlikte evimiz Papara Park’a bekliyoruz."