Trabzonspor, Gençlerbirliği’nden Metehan Mimaroğlu’nu 1 yıllığına renklerine bağladı. Bordo-mavili kulüp, transferi Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.
31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği formasıyla çıktığı 36 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Profesyonel kariyerine Karacabey Belediyespor’da başlayan Metehan Mimaroğlu; Edirnespor, Altınordu, Adana Demirspor ve Ümraniyespor gibi takımlarda da forma giydi.
2024 yazında Bandırmaspor’dan Gençlerbirliği’ne transfer olan oyuncu, son iki sezondur başkent ekibinde yer alıyordu.