Basketbol Süper Ligi’nde formda Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediye’yi 91-76 mağlup etti. Bordo mavililer bu sonuçla galibiyet serisini 10 maça çıkararak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

TRABZONSPOR SON ÇEYREKTE FARKI AÇTI

Karşılaşmanın ilk yarısı başa baş mücadeleye sahne oldu. İlk çeyreği 23-17 önde kapatan Trabzonspor, devreye ise 40-38 üstünlükle girdi.

İkinci yarıya da tempolu başlayan Trabzonspor, 62-58'lik skor avantajıyla girdiği son çeyrekte farkı açmayı başardı ve sahadan 91-76'lık skorla galip ayrıldı.

MARCQUISE REED DURDURULAMIYOR

Trabzonspor'da Marcquise Reed 26 sayıyla sahanın en skorer ismi olurken Akwasi Yeboah galibiyete 16 sayılık katkı verdi.

Royce Hamm Jr. 11 sayı ve 9 ribaundla pota altında etkili oynadı. İsmail Cem Ulusoy ise 13 sayı ve 8 asistle oyunu yönlendirdi.

BORDO MAVİLİLER'İN GALİBİYET SERİSİ 10 MAÇA ÇIKTI

Bu galibiyetle Trabzonspor ligde 14. galibiyetini alırken, üst üste 10. kez parkeden galip ayrıldı. İç sahadaki istikrarlı performansını sürdüren bordo mavililer, sezonun en formda ekiplerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.