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Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da gözler bir yandan da mevcut kadrodaki oyunculara çevrildi.

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren bordo-mavililerde Batista Mendy'nin geleceği bir süredir merak ediliyordu.

LA LIGA EKİPLERİ TAKİPTE

TRT Spor'un haberine göre, İspanya'dan bazı kulüpler 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu yakından takip ediyor.

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen La Liga ekiplerinin, Mendy'nin durumunu uzun süredir izlediği ve oyuncu tarafıyla ilk temasları kurduğu belirtildi. İspanyol kulüplerinin transfer şartları hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

TRABZONSPOR TEKLİFLERE AÇIK

Bordo-mavili yönetim de oyuncuya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Kulübün beklentilerini karşılayacak bir teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerinin hız kazanabileceği ifade ediliyor.

SEVILLA'DA KİRALIK OLARAK FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezonu İspanya'da kiralık olarak geçiren Batista Mendy, Sevilla formasıyla 28 resmi maçta görev yaptı.

SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNE 1 YIL KALDI

Trabzonspor'un 2023'te Fransa ekibi Angers'ten 4.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Batista Mendy'nin sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı.