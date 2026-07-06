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Transfer dönemine hızlı giren ve kadro planlamasını büyük ölçüde tamamlayan Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

YENİ TRANSFERLER VE KİRALIKTAN DÖNEN OYUNCULAR İLK ANTRENMANDA YER ALDI

Yeni transferlerden Malinovskyi, Saviolo, Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal, Thierry Karadeniz'in yanı sıra kiralıktan dönen Batista Mendy ve John Lundstram'ın katıldığı antrenmanda Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncular yer almadı.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI 23 TEMMUZ'A KADAR TRABZON'DA DEVAM EDECEK

Trabzonspor 23 Temmuz'a kadar hazırlıklarını Trabzon'da sürdürdükten sonra ikinci etap kamp programı dahilinde Avusturya'ya gidecek.

Bordo Mavililer 2 Ağustos'a kadar da Avusturya’nın Schladming kasabasında kamp yapacak.