Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Trabzonspor Manisa Basket'i konuk etti.

Hayri Gür Salonu'nda son dakikalara kadar büyük heyecana sahne olan maçı Bordo Mavililer 96-02 kazandı.

REED ŞOV YAPTI

Trabzonspor’da Marcquise Reed attığı 35 sayıyla maçın yıldızı oldu. Reed’e Angel Delgado 12 sayı ve 11 ribaund, Tony Taylor 15 sayı, Tres Tinkle 13 sayı ile destek verdi.

MANİSA’DA MINTZ YETMEDİ

Manisa Basket cephesinde ise Judah Mintz 32 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Scoochie Smith ise 19 sayıyla oynadı.

Bu sonuçla Selçuk Ernak yönetimindeki Trabzonspor galibiyet sayısını 16'ya yükseltti. Manisa Basket ise ligdeki 15. mağlubiyetini ald.