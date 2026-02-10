Sezonun ilk yarısında oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki hatasıyla hakemlik kariyeri son bulan Arda Kardeşler, yeni mesleğiyle yine futbol camiasının içinde yer almaya devam edecek.

ARDA KARDEŞLER ARTIK FUTBOLCU MENAJERLİĞİ YAPACAK

Ajansspor'un haberine göre, TFF tarafından hakemlik görevine son verilen Arda Kardeşler, futbolcu menajerliği yapma kararı aldı.

Arda Kardeşler'in bu kararı dikkat çekerken Amedspor'da forma giyen kardeşi kaleci Erce Kardeşler'in de bu süreçte kendisine yardımcı olabileceği düşünülüyor.

ARDA KARDEŞLER'İN HAKEMLİĞİ NASIL BİTTİ?

Trabzonspor-Gaziantep FK maçında bordo mavili ekip lehine bir faul pozisyonunu önce avantaja bırakarak oynatmasının ardından atağın tehlikeye dönüşmesiyle birlikte oyunu durdurarak faulün kullanılmasını istemesi, Arda Kardeşler'in kariyerine son veren hata oldu.

Arda Kardeşler'in pozisyonun golle sonuçlanabileceğini düşünüp oyunu durdurduğunu iddia eden Trabzonspor cephesi bu karara sert tepki gösterdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan konuyla ilgili "Bu arkadaşımızın (Arda Kardeşler) Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!" açıklamasında bulunmuştu.

Ayrıca TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da canlı yayına bağlanarak, "40 yıllık spor tecrübemde yaşadığım tüm pozisyonlarda, ben bu akşam gibi bir hareket görmedim. Gereğinin nasıl yapıldığını kamuoyu görecek. Böyle bir olay Türk futbolunda yaşandığı için futbolseverlerden özür diliyorum. Düzeltmek bizim işimiz." ifadelerini kullanmıştı.