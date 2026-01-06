Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Ahmet Muratoğlu, Trabzonspor maç organizasyonları ve benzeri gerekçelerle toplanan kimlik bilgilerinin, vatandaşların bilgisi ve rızası dışında AK Parti üyeliğine dönüştürüldüğünü öne sürdü.

“BİZZAT TESPİT ETTİK”

61Saat’in haberine göre Muratoğlu, iddiaya ilişkin somut bir örnek paylaştı. Saadet Partisi olarak yürüttükleri üyelik çalışmaları sırasında bir vatandaşın e-Devlet üzerinden yaptığı sorgulamada, kendisinin ve eşinin bilgileri dışında AK Parti üyesi yapıldığını fark ettiğini belirtti.

Muratoğlu’nun aktardığına göre söz konusu vatandaş, Trabzonspor’un kupa maçına gitmek amacıyla düzenlenen ücretsiz ulaşım organizasyonu kapsamında kimlik bilgilerinin talep edildiğini ifade etti. Bu organizasyonun AK Parti teşkilatları tarafından duyurulduğu ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerle gerçekleştirildiği belirtildi.

Vatandaşın, bilgileri talep eden kişilerin tanıdık olması nedeniyle hem kendi hem de eşinin kimlik bilgilerini paylaştığını aktaran Muratoğlu, daha sonra her iki ismin de haberleri olmadan siyasi parti üyesi yapıldığının ortaya çıktığını söyledi.

“İDDİAMIZ MAÇA GİDEN HERKESİN ÜYE YAPILDIĞI DEĞİL”

Muratoğlu açıklamasında iddialarının çarpıtılmaması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bizim iddiamız, bir maça gitmenin otomatik olarak parti üyeliğiyle sonuçlandığı değildir. İddiamız; ulaşım organizasyonu, yardım, iş ve benzeri gerekçelerle vatandaşlardan talep edilen kimlik bilgilerinin, hangi amaçla kullanılacağı açıkça belirtilmeden ve vatandaşın açık rızası olmaksızın siyasi parti üyeliğinde kullanıldığı yönündeki ciddi şüphelerdir.”