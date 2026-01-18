Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda uzatma dakikalarında Ernest Muçi'nin attığı golle 2-1 mağlup etti.

TRABZONSPOR'DAN MUÇİ GÖNDERMESİ: O İSTERSE ATAR

Hafta içi Trabzonspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, Ernest Muçi'ye özel önlem alacaklarını ve Arnavut yıldıza gol attırmayacaklarını söyleyen Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte bordo mavili kulüpten gönderme geldi.

Trabzonspor, Ernest Muçi'nin son dakikada attığı golü resmi sosyal medya hesabından paylaşarak 'O isterse atar' ifadelerini kullandı.