Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında yarın deplasmanda Samsunspor’a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak mücadele saat 18.45’te başlayacak.

Karadeniz temsilcisinde Batagov, Visca ve Okay Yokuşlu’nun sakatlıkları nedeniyle tedavi süreçleri sürüyor.

Bordo-mavili takım, Türkiye Kupası A Grubu’nu 9 puanla Galatasaray’ın gerisinde ikinci sırada tamamladı. Samsunspor ise B Grubu’nu 12 puanla lider bitirdi.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ KARŞILAŞMA

Trabzonspor ile Samsunspor, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de Trabzon’da oynanan ilk mücadele 1-1 sona ererken, Samsun’daki karşılaşmayı bordo-mavililer 3-0 kazanmayı başardı.

DEPLASMANDA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda çıktığı son 9 deplasman maçında mağlubiyet yaşamadı.

Ligde deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, Türkiye Kupası’nda ise 2 dış saha maçını da kazandı.