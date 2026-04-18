Papara Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek.

Ligde 64 puanla üçüncü sırada bulunan bordo-mavililer, kritik maçtan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz hafta Corendon Alanyaspor deplasmanından beraberlikle dönen Trabzonspor’un 6 maçlık galibiyet serisi sona ermişti. Karadeniz temsilcisi bu karşılaşmayla yeniden çıkış yakalamak istiyor.

Trabzonspor’da tedavileri tamamlanan Muçi ve Onuachu kadroya alınabilecek isimler arasında yer alıyor.

Öte yandan sakatlıkları süren Batagov, Visca ve Taha Emre İnce ile kart cezalısı Tim Jabol Folcarelli bu maçta forma giyemeyecek.