Ziraat Türkiye Kupası’nda son finalist de dün akşam oynanan karşılaşmanın ardından belli oldu. Deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk olan Trabzonspor, rakibini 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

FİNALİN ADI: TRABZONSPOR – KONYASPOR

Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş’ı eleyen Konyaspor ile Gençlerbirliği’ni saf dışı bırakan Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, 29 Nisan’da yaptığı açıklamada final karşılaşmasının 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45’te Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacağını duyurmuştu.

TRABZONSPOR’DAN STAT TALEBİ HAZIRLIĞI

61saat’in haberine göre Trabzonspor yönetimi, taraftarların finale daha eşit şartlarda ulaşabilmesi için stat değişikliği talebinde bulunmaya hazırlanıyor.

ULAŞIM MESAFESİ DİKKAT ÇEKTİ

Finalin Antalya’da oynanması halinde Konyaspor taraftarları yaklaşık 3,5 saatlik kara yolculuğuyla şehre ulaşabilirken, Trabzonspor taraftarları için bu sürenin 15 saate kadar çıkacağı ifade ediliyor.