Süper Lig devi Trabzonspor, Konyaspor forması giyen milli forvet Umut Nayir’i kadrosuna kattı. Bordo-mavili kulüp, tecrübeli oyuncu ile 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşme imzalandığını TFF’ye bildirdi.

UMUT NAYİR’İN KARİYERİ

Futbola Ankaragücü altyapısında başlayan Umut Nayir, kariyeri boyunca birçok Süper Lig ekibinde forma giydi. Türkiye’de 2012’de profesyonel olan deneyimli forvet; Yeni Malatyaspor, Göztepe, Bursaspor, Beşiktaş, Ümraniyespor, Giresunspor, Fenerbahçe ve Pendikspor gibi takımlarda görev yaptı.

2024-25 sezonunda Konyaspor’a transfer olan Umut Nayir, geçen sezon 39 maçta 8 gol ve 1 asist üretirken, bu sezon ise 21 maçta 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.