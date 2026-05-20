Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Konyaspor arasında 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak final maçının hakemi açıklandı.
KUPA FİNALİNİ HALİL UMUT MELER YÖNETECEK
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Trabzonspor-Konyaspor finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.
TRABZONSPOR-KONYASPOR FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor-Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Antalya'da Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanacak.