Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.

Son iki sezonda finale yükselmesine rağmen önce Beşiktaş’a, ardından Galatasaray’a kaybederek kupayı kazanamayan bordo-mavililer, üst üste üçüncü kez finale çıkarak bu kez TÜMOSAN Konyaspor karşısında şampiyonluk hedefliyor.

TRABZONSPOR ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDE

Bordo-mavililer, son iki sezonda kaçırdığı kupayı bu kez kazanmak için sahaya çıkacak.

KONYASPOR’UN FİNAL YOLU

TÜMOSAN Konyaspor ise 2023-24’te çeyrek finalde Beşiktaş’a, 2024-25’te yarı finalde Galatasaray’a elenmişti.

ZORLU RAKİPLERİ ELEYEREK GELDİ

Bu sezon çeyrek finalde Fenerbahçe’yi, yarı finalde Beşiktaş’ı mağlup eden İlhan Palut’un öğrencileri, finalde Trabzonspor’u yenerek kupayı kazanmayı hedefliyor.

Kupa sahibinin belli olacağı dev mücadele, Corendon Airlines Park'ta oynanacak. 20.45'te başlayacak müsabaka öncesi 2 takımın da ilk 11'leri belli oldu.

TRABZONSPOR-KONYASPOR İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Dıogo, Bardhi, Muleka