Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.

Son iki sezonda finale yükselmesine rağmen önce Beşiktaş’a, ardından Galatasaray’a kaybederek kupayı kazanamayan bordo-mavililer, üst üste üçüncü kez finale çıkarak bu kez TÜMOSAN Konyaspor karşısında şampiyonluk hedefliyor.

TRABZONSPOR ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDE

Bordo-mavililer, son iki sezonda kaçırdığı kupayı bu kez kazanmak için sahaya çıkacak.

KONYASPOR’UN FİNAL YOLU

TÜMOSAN Konyaspor ise 2023-24’te çeyrek finalde Beşiktaş’a, 2024-25’te yarı finalde Galatasaray’a elenmişti.

ZORLU RAKİPLERİ ELEYEREK GELDİ

Bu sezon çeyrek finalde Fenerbahçe’yi, yarı finalde Beşiktaş’ı mağlup eden İlhan Palut’un öğrencileri, finalde Trabzonspor’u yenerek kupayı kazanmayı hedefliyor.

Kupa sahibinin belli olacağı dev mücadele, Corendon Airlines Park'ta oynanacak. 20.45'te başlayacak müsabaka öncesi 2 takımın da ilk 11'leri belli oldu.

TRABZONSPOR-KONYASPOR İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Dıogo, Bardhi, Muleka

TRABZONSPOR 1-0 KONYASPOR (CANLI ANLATIM)

Halil Umut Meler'in düdüğüyle maça Trabzonspor başladı.

OYUN DURDU!

1' Konyaspor'un kalesinin yer aldığı bölüme atılan meşalelerden dolayı Halil Umut Meler oyunu durdurdu.

MÜSABAKA DEVAM EDİYOR

5' Sahaya atılan yabancı maddelerin temizlenmesinin ardından oyun yeniden hareketlendi.

MUCI UZAKLARDAN DENEDİ

10' Trabzonspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Muçi, uzaklardan kaleyi yokladı; top yandan dışarı çıktı.

FOLCARELLI ARAYA GİRDİ

11' Konyaspor'un hızlı geçiş şansında Bardhi'nin pasında Tim Jobol araya girdi ve tehlikeyi önledi.

TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ

18' Trabzonspor’da sağ kanatta topla buluşan Pina’nın ortasında Paul Onuachu, gelişine yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

MAÇTA İLK SARI KART ÇIKTI

22' Konyaspor'da Uğurcan Yazğılı, Muçi'ye arkadan yaptığı müdahalenin ardından müsabakanın ilk sarı kartını gördü.

BARDHI NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

25' Konyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Uğurcan Yazğılı, arka direğe doğru ortasını yaptı; bomboş kalan Bardhi gelişine şutunu çekti ancak top üstten dışarı çıktı.

ONUACHU ÇOK UZAKLARDAN YOKLADI

27' Kaleci Bahadır'ı önde gören Onuachu orta alandan aşırtma bir vuruş denedi ancak top Bahadır'da kaldı.

KONYASPOR SAVUNMASI ARAYA GİRDİ

35' Trabzonspor'da Mustafa'nın sol kanattan Onuachu'ya doğru yaptığı ortada Konyaspor savunmasında Adil Demirbağ araya girdi ve top kornere çıktı.

MULEKA'NIN VURUŞUNDA TOP DIŞARI ÇIKTI

39' Konyaspor'un sağ kanattan ceza sahası içine doğru yaptığı ortada Muleka penaltı noktasının üzerinden kafayla vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarı çıktı.

MAÇ YİNE DURDU!

42' Sahaya atılan meşaleler nedeniyle Halil Umut Meler oyunu durdurdu. Müsabaka 2 dakika sonra yeniden hareketlendi.