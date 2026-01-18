Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.

KARLI HAVADA GOLLER TRİBÜNLERİ ISITTI

TURKA Kocaeli Stadyumu'nda özellikle ilk yarısı yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada taraflar 1-1'lik eşitlikle devreye girdi.

İLK YARI KARŞILIKLI GOLLERLE GEÇİLDİ

Bruno Petkovic'in 13'üncü dakikada Kocaelispor'u öne geçirdiği karşılaşmada Trabzonspor devreye girerken Felipe Augusto ile 44'te skoru eşitledi.

MAÇTA TEMPO HİÇ DÜŞMEDİ

İkinci yarıda kar yağışı etkisini azaltırken iki takım da soğuk havaya rağmen tempolu geçen mücadele futbolseverlerin içini ısıttı.

MUÇİ TRABZONSPOR'A GALİBİYETİ GETİRDİ

Tribündeki taraftarların da ateşli desteğiyle nefes kesen maçta Trabzonspor uzatma dakikalarında Muçi'nin ceza sahası dışından attığı harika golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

SELÇUK İNAN 'GOL ATTIRMAYACAĞIZ' DEMİŞTİ

Maç öncesi Muçi'ye önlem alarak gol attırmayacaklarını söyleyen Selçuk İnan son dakikada yıldız oyuncunun sahneye çıkmasıyla adeta yıkıldı.

KOCAELİSPOR İLK KEZ ÖNE GEÇTİĞİ MAÇI KAYBETTİ

Bu sezon ilk kez öne geçtiği bir karşılaşmayı kaybeden Kocaelispor 23 puanda kalırken ligde 2 maç sonra yeniden galibiyetle tanışan Trabzonspor ise puanını 38'e yükseltti.