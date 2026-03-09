Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor Kayserispor’a konuk oldu.

KAYSERİSPOR MAÇIN BAŞINDA 10 KİŞİ KALSA DA MÜCADELEYİ BIRAKMADI

Yeni hocası Erling Moe ile ikinci maçına çıkan Kayserispor, maçın henüz 8’inci dakikasında Dorukhan Toköz’ün Oulai’ye yaptığı müdahale sonucu kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Buna rağmen mücadeleyi bırakmayan Kayserispor üst üste ataklarla Trabzonspor kalesinde tehlike yarattı. Ancak girdiği pozisyonları sonuçlandıramamasının ardından Bordo Mavililer oyunda dengeyi kurarak kontrolü eline aldı.

TRABZONSPOR İLK YARININ SONUNDA GOLLERİ BULDU

İlk yarıda son dakikalara girilirken baskısını artıran Trabzonspor’da bir kez daha Paul Onuachu kafa golüyle kilidi açan oyuncu oldu. 45+2’de gelen golü hakemin penaltı kararı izledi ve Onuachu bu kez beyaz noktadan ağları havalandırarak devreye girilirken farkı ikiye çıkardı.

ZUBKOV MAÇIN FİŞİNİ ÇEKTİ

Karşılaşmada 10 kişi olup 2-0 geri düşmesine rağmen direnç gösteren Kayserispor 52’inci dakikada Zubkov’un biraz da şansının yardımıyla attığı golle oyundan düştü. Ukraynalı yıldızın şutunda direkten seken top Bilal Beyazıt’a çarpıp ağlarla buluştu ve Trabzonspor ikinci yarıya golle başlayarak maçta tamamen rahatladı.

ONUGKHA MAÇA YENİDEN HEYECEN GETİRDİ

Skorun 3-0’a gelmesiyle birlikte oyunda tempo düştükten sonra Kayserispor hızlı hücumda Onugkha ile 83'te bulduğu golle maça yeniden heyecan getirdi.

SON DAKİKALAR NEFES KESSE DE SKOR DEĞİŞMEDİ

Son dakikalarda puan için umutlanan Kayserispor'un üst üste atakları nefes kesse de başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Üst üste üçüncü maçını kazanan Bordo Mavililer puanını 54'e yükseltti.

KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Dorukhan, Benes, Makarov, Furkan, Cardoso, Chalov

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

KAYSERİSPOR 1-3 TRABZONSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Cihan Aydın'ın ilk düdüğüyle Kayserispor-Trabzonspor maçı başladı.

KAYSERİSPOR 10 KİŞİ KALDI

8' Dorukhan Toköz'ün Oulai'ye yaptığı sert müdahale sonrası önce sarı kartına başvuran hakem Cihan Aydın VAR'dan gelen potansiye kırmızı kart tavsiyesi üzerine pozisyonu yeniden izledikten sonra sarı kartı iptal edip kırmızı kartını gösterdi. Dorukhan Toköz'ün oyundan atılmasıyla Kayserispor sahada 10 kişi kaldı.

MAKAROV ONANA'YI GEÇEMEDİ

11' Kayserispor uzun topla Trabzonspor kalesinde tehdit yarattı. Savunmanın arkasına sarkan Makarov kaleciyle karşı karşıya kaldı. Makarov'un şutunda Onana gole izin vermedi.

KAYSERİSPOR DURAN TOPTAN TEHDİT YARATTI

12' Benes'in kornerden yaptığı ortada Chalov'un şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

TRABZONSPOR ONUACHU İLE GOLE YAKLAŞTI

17' Zubkov'un ortasında Onuachu kale önünde kafayı vurdu. Ancak Kayserispor savunmasında Semih'ten seken top kornere çıktı.

ONANA HATASINI TELAFİ ETTİ

23' Onana kısa düşen pası sonrası Kayserispor'a hediye ettği pozisyonda Chalov'un kafa vuruşunu harika bir refleksle kurtararak hatasını telafi etti.

SAVIC'İN ŞUTUNDA SAVUNMA ARAYA GİRDİ

26' Ceza sahası içerisinde Savic'in şutunda savunmadan seken top kornere çıktı.

MAKAROV NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

31' Makarov ceza sahası içerisinde bomboş pozisyonda topu Onana'nın kucağına attı.

BATAGOV'UN TERS VURUŞUNDA TOP DİREĞİN YANINDAN DIŞARI ÇIKTI

35' Brenet'in sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği sert topa Arseniy Batagov yaptığı ters vuruşla az kalsın kendi kalesine golü atıyor. Top herkesin bakışları arasında direğin üstünden az farkla kornere çıktı.

ZUBKOV'UN ŞUTUNDA BİLAL GOLE İZİN VERMEDİ

38' Zubkov ceza sahası önünde sert bir şutla kaleyi yokladı. Bilal Beyazıt köşeden topu kornere çelerek gole izin vermedi.

MUSTAFA'NIN ŞUTUNDA TOP DİREKTEN DIŞARI ÇIKTI

40' Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde boşta kalan topa arkadan gelen Mustafa Eskihellaç sol ayağıyla gelişine vurdu. Top direğe çarpıp dışarı çıktı.

TRABZONSPOR'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA OFSAYT KARARI

45' Bir önceki pozisyonda Brenet'in eline çarpan top sonrası gelen VAR tavsiyesi üzerine pozisyonu yeniden izleyen Cihan Aydın ofsayt belirledi.

ONUACHU TRABZONSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

45+2' Pina'nın arka direğe yaptığı ortada Onuachu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

ONUACHU PENALTIDAN FARKI İKİYE ÇIKARDI

45+5' Muçi'nin pasında Zubkov gelişine vurdu. Top direkten döndü ama karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın şutta topun Benes'in eline temas ettiğini tespit etti ve penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Onuachu hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü attı.

İLK YARI SONUCU: KAYSERİSPOR 0-2 TRABZONSPOR

TRABZONSPOR İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

52' Zubkov'un şutunda direkten seken top kaleci Bilal'e çarparak ağlarla buluştu. Trabzonspor skoru 3-0'a getirdi.

DENSWIL İSTEDİĞİ GİBİ VURAMADI

65' Semih'in kafayla indirdiği topa ceza sahası içerisinde gelişine vuran Denswil çerçeveyi tutturamadı.

BATAGOV KRİTİK MÜDAHALEDE BULUNDU

73' Ceza sahası içerisinde tehlikeli pozisyonda topla buluşan Mane'ye Batagov şut izni tanımadı.

KAYSERİSPOR ONUGKHA'NIN GOLÜYLE UMUTLANDI

82' Kayserispor'un hızlı atağında Trabzonspor savunması az adamla yakalandı. Cardoso'nun sol kanattan getirip içeri çevirdiği topu Onugkha ağlarla buluşturdu.

KAYSERİSPOR ATAĞINDA TOP DİREKTEN DÖNDÜ

85' Kayserispor Onugkha ile yine tehlikeli geldi. Ceza sahası içerisine çevrilen topu Mustafa Eskihellaç son anda araya girerek uzaklaştırmak istedi. Top direğe çarparak kornere çıktı.

BENES'İN ŞUTUNDA TOP AZ FARKLA DIŞARI GİTTİ

86' Benes'in ceza sahası dışından çektiği plase şutta top direğin hemen üzerinden dışarı çıktı.

KAYSERİSPOR PENALTI BEKLEDİ

90+2' Ceza sahası içeriside Mustafa Eskihellaç'tan seken top sonrası Kayserispor elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Ancak hakem Cihan Aydın pozisyonu devam ettirdi.